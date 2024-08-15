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Сегодня, 15:06

Названо ежедневное комбо из трех карт для «Хомяка» на 15-16 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта комбинация карт для Hamster Kombat на 15-16 августа.

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Правильно собранное комбо принесет пользователю 5 миллионов внутриигровых монет, не считая того, что составляющие его карты повысят пассивный заработок аккаунта. Поэтому имеет смысл следить за новыми комбинациями — они обновляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Хомяк. Нашлось решение головоломки с ключом в Hamster Kombat 14-15 августа

Чтобы получить пять миллионов, нажмите кнопку «Комбо» или Mine (пиктограмма кирки) прямо в главном меню. Затем разыщите нужную карту в одном из разделов и купите ее, или повысьте ее уровень, если карта уже у вас есть. Повторите еще два раза — и награда у вас в кармане.

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