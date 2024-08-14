Комбо из трех карт для Hamster Kombat на 14-15 августа раскрыто

Ловите свежее комбо для «Хомяка» на 14.08 — 15.08.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 14-15 августа.

Licence Asia — раздел Legal

GameFi tokens — раздел Markets

Security team — раздел PR and Team

Как открыть все карточки из нового комбо 13-14 августа

Для открытия карточки Licence Asia необходимо прокачать карточку KYC до уровня 5. Для открытия GameFi tokens необходимо прокачать HamsterTube до уровня 4 и карточку HamsterBook до уровня 5. Для открытия карточки Security team необходимо прокачать карточку Two factor authentication до уровня 13.

Как открывать комбо в Hamster Kombat

Для прокачанных аккаунтов сумма в 5 миллионов монет не столь велика, однако новичкам она точно не помешает. Как обычно, нужно зайти в разделы PR&Team, Markets, Legal и Specials — действуйте через кнопку «Майнинг» или «Комбо».

Ищите там карточки из комбо — бывает, все три карты находятся в одной категории. Осталось купить их или прокачать. Убедитесь, что у вас достаточно игровых монет, ведь и то, и другое не бесплатно.

Чтобы очередная комбинация не сгорела, не затягивайте с ее активацией. Новое сочетание карт появляется в 15:00 по Москве.