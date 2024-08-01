Публикуем комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 августа

Выложена свежая комбинация карточек в Hamster Kombat на 1-2 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 31 июля — 1 августа.

Top 10 Global Ranking — раздел Specials

X Network 10 Million — раздел Specials

This is fine — раздел Specials

Как получить карты из комбо 1-2 августа

Все три карты из сегодняшнего комбо находятся в одном разделе (Specials) и открываются без проблем. Они не требуют приглашенных друзей.

Комбо-карты для Хомяка — что это такое?

Это самый доступный способ прокачки аккаунта. Прокачивая комбо, вы сможете увеличить пассивный доход. Но это еще не все: если шифр в Hamster Kombat приносит 1 миллион монет, то за карточки вы получите в пять раз больше.

Хорошо, а как мне получить заветные карточки

Обратитесь к разделу Mine — его вы можете найти по изображению кирки. Или просто воспользуйтесь кнопкой «Комбо». Затем выберите нужные карты — они разбросаны по разным категориям. Осталось только приобрести эти карты.

Как мне понять, какое комбо смотреть сегодня

Заходите на наш сайт — мы выкладываем актуальные комбо-карты каждый день в 15.00 по московскому времени.