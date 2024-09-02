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Сегодня, 15:07

Названы все три карты из комбо дня для Hamster Kombat на 2-3 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта комбинация карт для Hamster Kombat на 2-3 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 2-3 сентября.

Meme coins — в разделе Markets
CX Hub Istanbul — в разделе Specials
Hotel construction — в разделе Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Собрав все три карты, игрок получает пять миллионов монет, не считая повышения пассивного дохода за сами карты, который будет учитываться в ходе эйрдропа. Поэтому лучше следить за комбо дня — оно обновляется каждый день в 15:00.

Как открыть комбо-карты в Hamster Kombat

Нажмите «Комбо» или Mine в главном меню «Хомяка». Перед вами откроется раздел с картами, разбитый на несколько категорий — Web3, Specials, PR&Team, Markets и Legal. Разыщите в этих категориях карты дня и купите все три, или повысьте уровень у тех из них, что уже у вас есть.

Хомяк. Опубликован гайд для мини-игры из Hamster Kombat на 1-2 сентября
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