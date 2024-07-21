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Новая разгадка мини-игры в Хомяке (Hamster Kombat) на 22 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

В Hamster Kombat появилась новая мини-игра, за которую дарят загадочные ключи. Разгадка головоломки на 22 июля выглядит так:

Что за мини-игра в Hamster Kombat

Цель мини-игры — провести ключик в назначенную область, передвигая красные и зеленые свечи. На разгадывание головоломки дается 30 секунд — если не успеть вывести ключ за это время, то повторить попытку можно будет через полтора часа.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Ходят слухи, что ключи понадобятся для открытия кейсов с редкими картами и наборами золотых монеток. Официально это еще не подтверждено, но лучше уж накопить ключиков, чем потом жалеть об упущенных возможностях.

Hamster Kombat. В ключах для Hamster Kombat появился смысл: за них можно будет получить особые награды

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