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Сегодня, 23:05

Решение мини-игры в Hamster Kombat на 27 августа уже распространили

Евгения Воскресенская
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Появилось видео с готовым прохождением мини-игры на 27 августа.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

С уверенностью можно сказать, что мини-игра — одна из самых увлекательных активностей в приложении. Хотя за ее прохождение денежное вознаграждение не предусмотрено, в результате можно не только прокачаться интеллектуально, но и стать обладателем ключей, которые пригодятся во время листинга.

Ходят слухи, что он все-таки состоится в начале сентября, поэтому советуем потратить время с пользой и собрать коллекцию хотя бы из нескольких ключей.

Обновляется игра каждые сутки в 23:00 по Москве — этого времени на прохождение более чем достаточно.

Как проходить мини-игру с ключом в Hamster Kombat

Если вы новичок, а головоломки — редкий гость в вашем расписании, эта игра может показаться сложной. Придется поторапливаться, ведь на прохождение дается всего 1 минута, а повторная попытка откроется спустя 5 минут.

Выход есть: просто воспользуйтесь видео с готовым решением. Это позволит вам получать ключи быстро и без лишней нервотрепки. Вы сможете найти видео, просто вбив нужные слова в поисковике.

Вооружившись готовым прохождением, запускайте «Хомяка» в Telegram. Получить доступ к головоломке можно через кнопку «Мини-игра». Откроется поле, на котором вы увидите ключ, а вокруг него — зеленые и красные свечи.

В течение минуты ключ должен попасть к стрелочке с правой стороны поля — для этого придется передвигать свечи вверх-вниз или влево-вправо.

Хомяк. Обновился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27 августа
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Обновился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 27 августа
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