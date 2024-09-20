Hamster Kombat готовится раздавать токены — подсчет уже сегодня

Подходит к завершению первый сезон в игре Hamster Kombat — сегодня в 21:00 по Москве разработчики сделают снапшот для аирдропа. Речь идет о снимке данных пользователей, на основе которого будут оценивать достижения игроков и распределять токены. Также игрокам лучше поторопиться с выбором вывода средств — 21 сентября в 11:00 по Москве эта возможность закроется.

Листинг состоится уже через неделю, однако это не значит, что разработчики прощаются с нами. В следующем сезоне грядет что-то более масштабное.

«Это не конец! Это начало чего-то еще большего!» — заверяют создатели на странице официального Telegram-канала.