Пройдена мини-игра с ключом в Hamster Kombat на 17 сентября

Обновилось решение головоломки с ключом в Hamster Kombat 17 сентября.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

В разделе Playground мы можете увидеть большое количество игр, приносящих ключи. Однако сейчас речь идет о конкретной игре под названием Puzzle Game. Это головоломка, в которой нужно передвигать красные и зеленые свечи так, чтобы ключ оказался в нужной стороне поля, т.е. у выхода со стрелкой.

Провернуть всю эту «операцию» нужно за 1 минуту, иначе придется ждать, пока доступ к игре откроется заново. Наградой станет сам ключ — их количество повлияет на прибыль, которую вы получите после листинга.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

В 23:00 появляются готовые прохождения мини-игры. Они представляют собой запись экрана, на которой запечатлены все ходы. Если запастись готовой инструкцией, уложиться в отведенную минуту реально. В разделе Playground есть две вкладки: Minigames и просто Games. Нужная головоломка находится в первой.