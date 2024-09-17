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Сегодня, 23:20

Появилась разгадка для мини-игры из Hamster Kombat на 17-18 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найден ролик с прохождением мини-игры из Hamster Kombat на 17-18 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

У игрока есть ровно минута, чтобы продвинуть ключ в правый конец экрана. Для этого понадобится передвинуть красные и зеленые блоки, символизирующие рыночные свечи. Если не успеть, то попробовать снова можно будет через пять минут — и так, пока игра не обновится в 23:00 по Москве.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Уже 20 сентября будут подведены итоги первого сезона и игроки узнают, какая доля токенов достанется им в ходе эйрдропа. Это значит, что осталось совсем немного времени, чтобы повысить свои шансы, и ключи — один из критериев, по которым будет оцениваться аккаунт.

Кроме того, можно уверенно предположить, что в будущем ключи помогут получать другие награды — например, скины или редкие карточки.

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