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Найдено решение мини-игры для хомяка с ключом на 19-20 сентября

Евгения Воскресенская
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В Сети появилась видеоинструкция с прохождением мини-игры из Hamster Kombat на 20 сентября.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

Количество ключей повлияет на размер прибыли, которую вы сможете получить после аирдропа. Добывать ключи можно в играх внутри приложения.

Одной из них является игра под названием Puzzle game — она представляет собой головоломку, в которой нужно передвигать свечи по полю так, чтобы ключ смог проскользнуть к выходу с правой стороны. Вы должны уложиться в 1 минуту. Если не успеете, вход в игру будет заблокирован в течение 5 минут.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

В 23:00 по московскому времени головоломка обновляется в приложении, а спустя несколько минут в Сети начинают появляться готовые решения. Уложиться в минуту не так-то просто, но с подробной видеоинструкцией ваши шансы потерпеть поражение стремятся к нулю.

Самый короткий путь к мини-игре выглядит так: окошко Minigames в главном меню приложения — Puzzle game — «Играть».

Хомяк. Собраны комбо карты для Хомяка (Hamster Kombat) на 19-20 сентября
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