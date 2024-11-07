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Сегодня, 23:15

Найдено решение мини-игры с алмазом из Hamster Kombat на 7-8 ноября

Евгения Воскресенская
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Обложка.

Появилась решение мини-игры в Hamster Kombat на 7-8 ноября.

Что такое мини-игра в Hamster Kombat

Раньше игроки получали ключи, сейчас — алмазы,но суть осталась неизменной: проведите ключ в правую сторону экрана, растолкав мешающие этому красные и зеленые блоки. На это дается ровно минута, а предпринять новую попытку можно через пять минут.

Как пройти мини-игру в Hamster Kombat

Зайдите в раздел Playground, перейдите на вкладку Mini-games и запустите Puzzle game. Таймер начнет отчет — и за это время нужно будет переместить рыночные «свечи» так, чтобы освободить проход для ключа. Как только это произойдет — вы получите алмаз. Головоломка обновляется каждый день в 23:00 по Москве.

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Установлено авторство цитаты дня из Hrum на 7-8 ноября

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