Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:06

Секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 9-10 сентября раскрыт

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хомяк.

Ежедневный шифр Hamster Kombat на 9-10 сентября уже в открытом доступе.

E: •
M: — —
O: — — —
T: —
I: • •
O — — —
N — •

Что такое секретный шифр для Hamster Kombat

В Hamster Kombat используется позаимствованный у азбуки Морзе принцип кодирования: даны слово или последовательность цифр, вместо которых используются точки и тире. Вводишь эти символы в приложении — и становишься богаче на миллион золотых монет. Один код действует в течение суток — потом его сменяет новый, и так каждый день. Появляется он в 22:00 по московскому времени.

Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat

В главном меню приложения нужно найти кнопку «Ежедневный шифр» и нажать на нее. Фон вокруг хомяка должен поменять цвет. Если этого не случалось, стоит попробовать еще раз. Точки и тире вводятся разными способами:

1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (-) — нажатие в 1-2 секунды.

Первая буква высветилась на экране? Тогда можно приступать к следующей — и так далее, пока все слово не появится на экране. После этого останется только забрать заветный приз.

Читайте также
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости