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Сегодня, 22:00

Вышел свежий шифр в Hamster Kombat на 8 сентября

Евгения Воскресенская
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Игроки определили секретный код азбуки Морзе в Hamster Kombat на 8 сентября.

1. Буква K: — • —
2. Буква Y: — • — —
3. Буква C: — • — •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Не хватает валюты на прокачку аккаунта в Hamster Kombat? Эту потребность может закрыть ежедневный шифр — за него дают 1 000 000 монет. Пополнять кошелек можно хоть каждый день — новый шифр выходит в 22:00 по Москве.

Перед листингом, который пройдет 26 сентября, разработчики добавили в функционал приложения «Ежедневную награду». Просто заглядывайте к хомяку каждый день и получайте за это деньги и ключи. Хотя с каждым разом призы будут становиться все привлекательнее, за выходом шифра тоже стоит следить.

Сам шифр представляет собой последовательность точек и тире — за ними скрывается слово на английском, а иногда даже комбинация цифр. Чтобы ввести слово SOS, понадобится вбить в приложении три точки — три тире — снова три точки. За каждой буквой закреплена своя последовательность символов.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Загаданное слово оказалось достаточно длинным? Не стоит опускать руки и сетовать на разработчиков. Простые правила помогут вам успешно справиться с задачей, даже если приложение начнет немного подвисать — с этим, судя по отзывам, сталкиваются многие игроки.

Правило 1. Прямо над хомяком есть 4 кнопки, среди которых вы найдете «Ежедневный шифр». Достаточно один раз нажать на нее, чтобы фон вокруг питомца поменял цвет. Теперь можно смело вводить символы азбуки Морзе.

Правило 2. Если вы быстро нажмете на экран, должна появиться точка (.)

Правило 3. Если задержать палец на 1-2 секунды, должно высветиться тире (—)

Не получается ввести код азбуки Морзе

Раскрываем самые частые ошибки новичков, которым не удается активировать секретный шифр. Во-первых, стоит убедиться, что слово, которое вы могли найти, соответствует текущей дате. Пользуйтесь проверенными источниками и всегда проверяйте информацию, иначе вы рискуете потратить время впустую.

Во-вторых, стоит придерживаться баланса: не стоит слишком торопиться или, напротив, допускать большие паузы между символами. Иначе приложение сбросит уже набранные буквы, а вам останется скрепя сердце начинать все сначала.

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