Секретный шифр для Hamster Kombat на 28-29 июля раскрыт за секунды
Секретный шифр на 28-29 июля для Hamster Kombat расшифрован.
B: — . . .
R: . — .
I: . .
D: — . .
G: ——.
E: .
Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat
Небольшое слово на английском, которое, как правило, имеет отношение к миру криптовалют. Но вводится оно не привычными буквами латинского алфавита, а точками и тире — символами появившейся в позапрошлом веке азбуки Морзе.
Зачем нужен ежедневный шифр в Hamster Kombat
Введенный код принесет игроку ежедневную награду — миллион монет. Разумеется, высокоуровневые игроки получают гораздо больше монет в час, но и лишним миллион точно не станет.
Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat
Для начала нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Экран покраснеет и код можно будет вводить по следующим правилам:
1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (—) — длинный тап (секунда или две)
Между символами нужно делать небольшие паузы. Правильно введенный символ появится на экране ввода.
Где узнать ежедневный шифр в Hamster Kombat
Проще всего следить за обновлениями ежедневного шифра, комбо-картами и мини-игрой с ключами на нашем сайте. Новый шифр появляется в 22:00 по мск.