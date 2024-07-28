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Сегодня, 22:00

Секретный шифр для Hamster Kombat на 28-29 июля раскрыт за секунды

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Секретный шифр на 28-29 июля для Hamster Kombat расшифрован.

B: . . .
R: . — .
I: . .
D: . .
G: .
E: .

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Небольшое слово на английском, которое, как правило, имеет отношение к миру криптовалют. Но вводится оно не привычными буквами латинского алфавита, а точками и тире — символами появившейся в позапрошлом веке азбуки Морзе.

Зачем нужен ежедневный шифр в Hamster Kombat

Введенный код принесет игроку ежедневную награду — миллион монет. Разумеется, высокоуровневые игроки получают гораздо больше монет в час, но и лишним миллион точно не станет.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Для начала нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Экран покраснеет и код можно будет вводить по следующим правилам:

1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире () — длинный тап (секунда или две)

Между символами нужно делать небольшие паузы. Правильно введенный символ появится на экране ввода.

Где узнать ежедневный шифр в Hamster Kombat

Проще всего следить за обновлениями ежедневного шифра, комбо-картами и мини-игрой с ключами на нашем сайте. Новый шифр появляется в 22:00 по мск.

Хомяк. Найдены комбо-карточки для Хомяка на 28-29 июля

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