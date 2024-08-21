В Hamster Kombat обновился секретный шифр азбуки Морзе на 21-22 августа
Раскрыт ежедневный шифр для Hamster Kombat на 21-22 августа.
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Получить миллион монет за правильно введенный шифр несложно.
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон станет красным — это значит, что код можно вводить.
Шаг 2.
Введите сам шифр. Он записан при помощи точек и тире — символов азбуки Морзе, которой разработчики кодируют короткое английское слово.
1. Чтобы ввести точку (.) — тапните как обычно.
2. Чтобы ввести тире (-) — тапните и подержите палец две секунды.
Шаг 3.
Дождитесь правильно введенной буквы на экране и только после этого вводите следующую. Количество попыток не ограничено, но каждый шифр действует ровно день и обновляется в 22:00 по московскому времени.
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