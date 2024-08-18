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Сегодня, 22:00

Показываем секретный код для Hamster Kombat на 18-19 августа

Евгения Воскресенская
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Ежедневный шифр для Hamster Kombat на 18.08 — 19.08 уже раскрыт.

K = .
E = .
Y = . — 
S = . . .

Учить азбуку Морзе можно вместе с «Хомяком» — за это дают 1 миллион монет ежедневно! Никаких вложений не требуется — всего лишь пара минут свободного времени. Выбирайте поле «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Теперь нужно дождаться, когда цвет вокруг хомяка поменяется на красный.

Ежедневные комбинации символов построены на основе азбуки Морзе. Вам предстоит ввести слово на английском языке, только вместо латинских букв используется последовательность точек и тире.

1. Хотите ввести точку (.) — жмякайте быстро
2. Хотите ввести тире (—) — подождите 1-2 секунды

Хомяк. Раскрываем актуальные комбо-карты для Hamster Kombat на 18-19 августа

Если не получилось вбить шифр с первого раза, комбинация сбросится и можно будет попытать удачу снова. Прислушайтесь к совету опытных игроков — после ввода буквы дождитесь, когда она высветится на экране. Секретный код появляется каждый день в 22:00 по мск — у вас будут сутки, чтобы его применить.

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