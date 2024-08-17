Секретный шифр для Хомяка на 17-18 августа объявлен
Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 17-18 августа.
T = —
E = .
L = . — . .
E = .
G = — — .
R = . — .
A = . —
M = — —
За правильно введенный код азбуки Морзе пользователь получит миллион монет. Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры и, дождавшись появления красного фона, введите шифр:
1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (-) — более длинное нажатие.
Между разными буквами кода следует делать маленькие паузы. Правильно введенная буква появится на этом же экране. А сам код обновляется в 22:00 по мск.
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