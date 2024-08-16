Секретный шифр для Hamster Kombat на 16-17 августа перестал быть секретным

Декодирована шифровка азбуки Морзе для «Хомяка» на 16-17 августа.

A = . —

C = — . — .

H = . . . .

V = . . . —

Конечно, награда за правильно введенное слово не так велика — всего один миллион монет. Но зато она, в отличие от комбо-карт, не требует вложений. Поэтому тем, кто не хочет проверять свежий шифр, лучше не забывать его проверять — он обновляется каждый день в 22:00 по Москве.

Ввести слово несложно. Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — начинайте вводить код:

1. Точка (.) — короткий тап

2. Тире (-) — тап на 1-2 секунды

Если делать небольшие паузы между буквами, то вводить шифр будет проще. Правильно введенные буквы слова появятся на этом же экране.