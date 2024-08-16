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Сегодня, 22:00

Секретный шифр для Hamster Kombat на 16-17 августа перестал быть секретным

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Декодирована шифровка азбуки Морзе для «Хомяка» на 16-17 августа.

A = .
C = . — .
H = . . . .
V = . . .

Конечно, награда за правильно введенное слово не так велика — всего один миллион монет. Но зато она, в отличие от комбо-карт, не требует вложений. Поэтому тем, кто не хочет проверять свежий шифр, лучше не забывать его проверять — он обновляется каждый день в 22:00 по Москве.

Ввести слово несложно. Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — начинайте вводить код:

1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — тап на 1-2 секунды

Если делать небольшие паузы между буквами, то вводить шифр будет проще. Правильно введенные буквы слова появятся на этом же экране.

Хомяк. Какие комбо карточки нужно ввести в Hamster Kombat 16-17 августа

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