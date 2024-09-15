Выпустили ежедневный шифр в Hamster Kombat на 15-16 сентября

Закодированное слово в Hamster Kombat на 15-16 сентября рассекретили.

1. Буква C: — • — •

2. Буква H: • • • •

3. Буква A: • —

4. Буква R: • — •

5. Буква G: — — •

6. Буква E: •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Уже известно, что на распределение токенов в Hamster Kombat повлияют количество ключей и друзей, а также прибыль в час. Ежедневный шифр представляет собой быстрый способ пополнить игровой кошелек одним миллионом монет — его можно вложить в карточки, которые увеличивают пассивный доход.

Таким образом, активация кода поможет быстрее прокачать аккаунт до листинга — он пройдет 26 сентября.

Новую шифровку стоит искать в 22:00 по московскому времени. Она меняется вместе с секретным словом — за каждой буквой закреплена определенная комбинация символов азбуки Морзе.

Как правильно применить ежедневный код в «Хомяке»

Несколько простых шагов помогут забрать ежедневную награду быстрее:

Шаг 1. Чтобы активировался режим ввода, следует нажать на кнопку «Ежедневный шифр».

Шаг 2. Теперь можно вбивать код. Точка (.) высвечивается в приложении, если тап быстрый (меньше 1 секунды), а тире (-) — если он продолжительный (1-2 секунды).

Шаг 3. Когда появится первая буква, следует сразу же переходить к вводу следующей — длительные паузы приводят к сбросу шифра.