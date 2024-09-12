Публикуем секретный шифр в Hamster Kombat на 12-13 сентября

Выяснилось, какое слово закодировано в Hamster Kombat 12-13 сентября с помощью азбуки Морзе.

1. Буква I: • •

2. Буква N: — •

3. Буква S: • • •

4. Буква P: • — — •

5. Буква I: • •

6. Буква R: • — •

7. Буква E: •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это простенькая комбинация из точек и тире, за ввод которой дают 1 000 000 единиц местной валюты HMSTER. За символами азбуки Морзе скрывается слово дня, а иногда определенная последовательность цифр — последняя из них была связана с датой листинга, который пройдет 26 сентября.

Код на миллион получает обновление каждый день в 22:00 — это значит, что до листинга можно успеть заработать целых 14 миллионов.

Как правильно активировать ежедневный шифр в «Хомяке»

Если слово длинное, придется немного попотеть. Делимся несколькими простыми принципами, которые помогут справиться с задачей быстрее.

Принцип 1. Пока вы не нажмете на кнопку «Ежедневный шифр», ввести символы будет невозможно. Цвет круга за хомячком — это индикатор режима ввода.

Принцип 2. Точка (.) высвечивается в приложении после быстрого тапа (меньше 1 секунды), а тире (-) — после долгого (1-2 секунды).

Принцип 3. Как только первая буква загаданного слова высветится на экране, следует сразу же переходить к следующей — промедление даже на несколько секунд приведет к сбросу шифра.