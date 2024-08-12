Секретный код для Hamster Kombat на 12-13 августа перестал быть секретным
Раскрыт очередной шифр дня для Hamster Kombat на 12-13 августа.
P = • — — •
O = — — —
I = ••
N = — •
T = —
S = • • •
Ежедневный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве. Те, кто успевают ввести короткое английское слово при помощи азбуки Морзе, получают миллион монет — небольшая сумма, но и получить ее очень просто.
Для этого понадобится нажать кнопку «Ежедневный шифр» и ввести код по следующим правилам:
1. Точка (•) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный (секунда или две) тап.
3. Между буквами нужно делать короткие паузы.
Правильно введенные буквы появятся перед вами.
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