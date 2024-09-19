Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:00

Разгадан секретный шифр в хомяке (Hamster Kombat) на 19-20 сентября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Шифр на миллион в Hamster Kombat на 19-20 сентября рассекретили.

1. Буква B: — • • •
2. Буква Y: — • — —
3. Буква B: — • • •
4. Буква I: • •
5. Буква T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Листинг 26 сентября все ближе, однако время на прокачку хомяка еще есть. Секретный шифр помогает игрокам быстрее копить монеты.

В 10 часов вечера появляется очередное слово, которое закодировано с помощью морзянки. Вбиваете новую комбинацию точек и тире в приложении — и становитесь богаче на 1 миллион монет.

Как правильно применить ежедневный код в «Хомяке»

Делимся правилами, которые помогут быстрее освоиться на практике.

Правило 1. Чтобы включился режим ввода шифра, нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр».
Правило 2. Пришло время вбивать код. Если тап быстрый (меньше 1 секунды), игра засчитает точку (.), а если продолжительный (1-2 секунды) — тире (-).

Хомяк. Собраны комбо карты для Хомяка (Hamster Kombat) на 19-20 сентября
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости