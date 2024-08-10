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Сегодня, 22:01

Обновился секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat 10-11 августа

Евгения Воскресенская
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Ежедневный шифр в «Хамстер Комбат» на 10-11 августа уже готов:

P: • — — •
U: • • —
B: — • • •
L: • — • •
I: • •
C: — • — •

По старой доброй традиции секретный код Морзе для «Хомяка» обновляется каждый день в 22:00. В приложении он вводится с помощью точек и тире. Вам предстоит набрать определенное слово на английском языке — как правило, связанное с криптовалютой. В режим ввода можно попасть, нажав кнопку «Ежедневный шифр». Не у всех получается вбить код с первого раза. Чтобы не пришлось долго возиться с ним, следуйте простой инструкции:

1. Дождитесь, когда фон вокруг хомяка станет красным, и начните вводить символы:

— Короткий тап дает точку (.)
— Долгий тап дает тире (—)

2. Буква должна высветиться на экране — можно переходить к следующей.
3. В конце появится уведомление о взломе шифра. Пора забрать заслуженную награду — миллион игровых монет.

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