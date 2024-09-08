Обновился ежедневный шифр в Hamster Kombat на 9 сентября

Ежедневный код в Hamster Kombat на 9 сентября рассекречен.

1. Цифра 2: • • — — —

2. Цифра 6: — • • • •

3. Цифра 0: — — — — —

4. Цифра 9: — — — — •

5. Цифра 2: • • — — —

6. Цифра 4: • • • • —

Что такое секретный код в Hamster Kombat

Это опция, доступная для всех игроков. Требуется ввести определенную последовательность символов азбуки Морзе. Эти символы заменяют собой короткое слово на английском, по смыслу связанное с кликером и криптобиржей. Иногда вместо слова разработчики дают набор цифр.

Новый код появляется ежедневно в 22:00 по мск. Старый перестает действовать, так что копить шифры и потом использовать несколько за раз не получится.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Если следовать простым правилам, активация шифра должна увенчаться успехом.

Правило 1. Ввод кода можно начинать только после того, как вы нажмете на кнопку «Ежедневный шифр» и увидите, что фон за хомяком стал красным.

Правило 2. Точка (.) вводится через быстрый тап (меньше секунды).

Правило 3. Тире (—) вводится через долгий тап (1-2 секунды).

Правило 4. Слово должно выстраиваться у вас на глазах — если этого не происходит, возможно, что-то не так с шифром.