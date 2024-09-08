Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:01

Обновился ежедневный шифр в Hamster Kombat на 9 сентября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ежедневный код в Hamster Kombat на 9 сентября рассекречен.

1. Цифра 2: • • — — —
2. Цифра 6: — • • • •
3. Цифра 0: — — — — —
4. Цифра 9: — — — — •
5. Цифра 2: • • — — —
6. Цифра 4: • • • • —

Что такое секретный код в Hamster Kombat

Это опция, доступная для всех игроков. Требуется ввести определенную последовательность символов азбуки Морзе. Эти символы заменяют собой короткое слово на английском, по смыслу связанное с кликером и криптобиржей. Иногда вместо слова разработчики дают набор цифр.

Новый код появляется ежедневно в 22:00 по мск. Старый перестает действовать, так что копить шифры и потом использовать несколько за раз не получится.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Если следовать простым правилам, активация шифра должна увенчаться успехом.

Правило 1. Ввод кода можно начинать только после того, как вы нажмете на кнопку «Ежедневный шифр» и увидите, что фон за хомяком стал красным.

Правило 2. Точка (.) вводится через быстрый тап (меньше секунды).

Правило 3. Тире (—) вводится через долгий тап (1-2 секунды).

Правило 4. Слово должно выстраиваться у вас на глазах — если этого не происходит, возможно, что-то не так с шифром.

Хомяк. Открылись комбо карты в Hamster Kombat на 8-9 сентября

Читайте также
Наумов считает, что переход полузащитника Севикяна в «Локомотив» усилит команду
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости