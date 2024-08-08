Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:01

Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 8-9 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилась расшифровка секретного кода для Hamster Kombat на 8-9 августа.

C: — • — •
R: • — •
Y: — • — —
P: • — — •
T: —
O: — — —

Секретный код — еще один способ побыстрее набрать внутренней валюты, которая понадобится для эйрдропа.

Хомяк. Известно новое комбо для Hamster Kombat на 8-9 августа

Для того, чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон хомяка станет красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — короткий клик
2. Тире (-) — длинный клик, 1-2 секунды

Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы, а правильно введенные буквы появятся на этом же экране. Шифр обновляется раз в сутки, поэтому не забывайте проверять наш сайт в 22:00 по Москве!

0
Читайте также
Каноисты Коровашков и Петров подвели итоги Олимпиады-2024
Участница Олимпиады-2024 поддержала российских гимнасток
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Известно, когда выйдет новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, — авторы покажут прохождение квеста
Новости
RSS RSS
Все новости