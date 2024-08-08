Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 8-9 августа
Появилась расшифровка секретного кода для Hamster Kombat на 8-9 августа.
C: — • — •
R: • — •
Y: — • — —
P: • — — •
T: —
O: — — —
Секретный код — еще один способ побыстрее набрать внутренней валюты, которая понадобится для эйрдропа.
Для того, чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон хомяка станет красным — это значит, что можно вводить код:
1. Точка (.) — короткий клик
2. Тире (-) — длинный клик, 1-2 секунды
Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы, а правильно введенные буквы появятся на этом же экране. Шифр обновляется раз в сутки, поэтому не забывайте проверять наш сайт в 22:00 по Москве!
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