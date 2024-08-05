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Сегодня, 22:01

Назван ежедневный шифр для Hamster Kombat на 5-6 августа

Евгения Воскресенская
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Успейте применить секретный шифр для «Хомяка» на 05.08 — 06.08:

B = . . .
Y = . — 
T =
E = .
S = . . .


В чем особенность секретного шифра в «Хомяке»

Чтобы зашифровать небольшое слово на английском языке, приложение использует широко известный код азбуки Морзе, состоящий из точек и тире.

Что дает секретный код для Hamster Kombat

Правильно введенный код подарит вам миллион внутриигровых монет.

Как правильно ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Ловкость пальцев и никакого мошенничества — от вас потребуются внимательность и быстрота реакции. Следуйте подробной инструкции:

1. Выберите «Ежедневное комбо», фон вокруг хомяка загорится красным.
2. Начинайте вводить по порядку символы азбуки Морзе:

— Точка (.) появится на экране после короткого тапа.
— Тире (—) появится на экране после долгого тапа.

3. Буква, которую вы ввели, высветилась на экране — приступайте к следующей.

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