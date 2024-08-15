Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 15-16 августа
Стала доступна разгадка секретного шифра для Hamster Kombat на 15-16 августа.
F = . . — .
R = . — .
I = . .
E = .
N = — .
D = — . .
S = . . .
Чтобы ввести код, нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон приложения станет красным — это значит, что можно набирать буквы:
1. Точка (•) — короткое нажатие
2. Тире (—) — длинное нажатие
Между буквами загаданного слова стоит делать небольшие паузы, чтобы приложение успевало их считывать — правильно набранные буквы появятся на этом же экране. В награду за введенный шифр игрок получает миллион монет.
Для опытных игроков разгаданный шифр погоды не сделает, но для новичков каждый миллион будет большой помощью. И чтобы его не упускать, стоит следить за обновлениями — новый шифр появляется каждый день в 22:00 по мск.