Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 15-16 августа

Стала доступна разгадка секретного шифра для Hamster Kombat на 15-16 августа.

F = . . — .

R = . — .

I = . .

E = .

N = — .

D = — . .

S = . . .

Чтобы ввести код, нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон приложения станет красным — это значит, что можно набирать буквы:

1. Точка (•) — короткое нажатие

2. Тире (—) — длинное нажатие

Между буквами загаданного слова стоит делать небольшие паузы, чтобы приложение успевало их считывать — правильно набранные буквы появятся на этом же экране. В награду за введенный шифр игрок получает миллион монет.

Для опытных игроков разгаданный шифр погоды не сделает, но для новичков каждый миллион будет большой помощью. И чтобы его не упускать, стоит следить за обновлениями — новый шифр появляется каждый день в 22:00 по мск.