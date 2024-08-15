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Сегодня, 22:00

Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 15-16 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стала доступна разгадка секретного шифра для Hamster Kombat на 15-16 августа.

F = . . .
R = . — .
I = . .
E = .
N = .
D = . .
S = . . .

Чтобы ввести код, нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон приложения станет красным — это значит, что можно набирать буквы:

1. Точка () — короткое нажатие
2. Тире () — длинное нажатие

Между буквами загаданного слова стоит делать небольшие паузы, чтобы приложение успевало их считывать — правильно набранные буквы появятся на этом же экране. В награду за введенный шифр игрок получает миллион монет.

Хомяк. Названо ежедневное комбо из трех карт для «Хомяка» на 15-16 августа

Для опытных игроков разгаданный шифр погоды не сделает, но для новичков каждый миллион будет большой помощью. И чтобы его не упускать, стоит следить за обновлениями — новый шифр появляется каждый день в 22:00 по мск.

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