Какой ежедневный шифр для Hamster Kombat на 1-2 августа

Узнайте ежедневный шифр для «Хомяка» на 1-2 августа:

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Рассказываем, что за секретный шифр в «Хомяке»

Это отличный инструмент, с помощью которого можно поднять миллион золотых монет. Принцип достаточно прост: ежедневно разработчики выбирают новое слово на английском языке и с помощью символов азбуки Морзе превращают его в шифр. Введите эти символы в приложении — и заберите куш.

Как не ошибиться при вводе символов в Hamster Kombat

Чтобы все получилось с первого раза, вот подробняа инструкция:

1. Нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню.

2. Если фон стал красным, можете смело приступать к вводу шифра.

3. Точка (.) вводится с помощью быстрого нажатия.

4. Тире (—) можно получить с помощью продолжительного тапа.

5. Чтобы не сбиться, делайте паузы между отдельными буквами. Правильно введенная буква должна отобразиться у вас на экране.

Где искать ежедневный шифр для Hamster Kombat

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