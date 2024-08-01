Какой ежедневный шифр для Hamster Kombat на 1-2 августа
Узнайте ежедневный шифр для «Хомяка» на 1-2 августа:
R: • — •
E: •
L: • — • •
A: • —
Y: — • — —
Рассказываем, что за секретный шифр в «Хомяке»
Это отличный инструмент, с помощью которого можно поднять миллион золотых монет. Принцип достаточно прост: ежедневно разработчики выбирают новое слово на английском языке и с помощью символов азбуки Морзе превращают его в шифр. Введите эти символы в приложении — и заберите куш.
Как не ошибиться при вводе символов в Hamster Kombat
Чтобы все получилось с первого раза, вот подробняа инструкция:
1. Нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню.
2. Если фон стал красным, можете смело приступать к вводу шифра.
3. Точка (.) вводится с помощью быстрого нажатия.
4. Тире (—) можно получить с помощью продолжительного тапа.
5. Чтобы не сбиться, делайте паузы между отдельными буквами. Правильно введенная буква должна отобразиться у вас на экране.
Где искать ежедневный шифр для Hamster Kombat
Смотрите его на нашем сайте каждый день в 22:00 по мск.