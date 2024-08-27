В Hamster Kombat вышли комбо карточки на 27-28 августа

Опубликовали свежее комбо в Hamster Kombat на 27-28 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 27-28 августа.

HamsterGram — раздел PR and Team

Tokenomics expert — раздел PR and Team

TON + Hamster Kombat = Success — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Ежедневное комбо — один из способов быстрее раскрутить аккаунт в игре. Кто-то тапает на хомяка до посинения, а кто-то собирает комбинацию из карт, получая 5 000 000 монет каждый день и прокачивая уровень пассивного дохода.

Чем круче ваш аккаунт, там больше шансов получить реальную прибыль во время листинга — по слухам, он уже не за горами.

Всего в комбинации 3 карты, каждая из которых относится к какому-либо разделу: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Их можно найти в приложении — рассказываем, как это сделать, чтобы точно забрать награду.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Подбирать карты из секретной комбинации наугад не придется, ведь их достаточно быстро сливают в Сеть. Конкретной комбинацией можно воспользоваться только раз в сутки — затем придется ждать обновления в 15:00.

Допустим, вы решили активировать комбо в 19:00 — это значит, что в вашем распоряжении ровно 20 часов.

Доступ к Hamster Kombat открывается через мессенджер Telegram — после короткой рекламы должно высветиться главное меню. Теперь следуйте инструкции: кнопка Mine / «Комбо» > поиск карт по разделам > купить карты или повысить их уровень.

Вы заметите, что покупка или прокачка нужных карт отнюдь не бесплатное удовольствие. Если суммы на счете не хватает, можно попробовать сначала активировать секретный шифр — за него дают 1 000 000 монет.