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Выпущено свежее комбо для Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября

Евгения Воскресенская
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Публикуем комбо-карты Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября.

Two factor authentication — раздел PR and Team
Web3 integration — раздел Markets
Collection of vintage cars — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Дата листинга уже известна — 26 сентября. Пора проявлять как можно больше активности в приложении — это увеличит шансы на получение реальной прибыли.

Хорошие бонусы дает ежедневная комбинация карт. Если ее активировать, на счет упадет 5 миллионов монет. Кроме того, поднимется пассивный доход — вы ничего не делаете, а количество монет с каждым часом растет.

Комбо состоит из трех секретных карт. «Секретные» не означает, что вам придется угадывать их самостоятельно — просто поищите уже слитую в Сеть информацию. Важно, чтобы она была актуальной, ведь каждые сутки в 15:00 комбо обновляется. Это отличный шанс получать бонусы на регулярной основе.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

«Хомяк» работает на платформе Telegram — по сути это бот, которого можно найти в поиске внутри мессенджера. Кнопка Play в левом нижнем углу запускает игру. После короткой загрузки откроется главное меню. Если игра не загрузилась, стоит попробовать снова — иногда она вылетает или просто подтормаживает.

Теперь вам нужно попасть в раздел с категориями PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Майнинг» или «Комбо» — особой разницы между ними нет.

Следующий шаг — поиск карт по категориям. У каждой карты обозначено количество монет, за которые ее нужно приобрести — это вложение все равно окупится в будущем. Некоторые карты для вас заблокированы — чтобы получить к ним доступ, придется выполнить задание. Например, пригласить друзей.

Не хватает средств на прокачку или покупку карт? Многие игроки активируют ежедневный шифр, чтобы постоянно пополнять баланс.

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