В Hamster Kombat вышло новое комбо на 29-30 августа
Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 29-30 августа.
Marketing — раздел PR and Team
HamsterStore launch — раздел Specials
Speaking to employees — раздел Specials
Что такое комбо-карты в Hamster Kombat
Каждый день в 15:00 обновляются три комбо-карты. Если за этот день собрать или прокачать их все, то можно получить сразу пять миллионов монет — неплохой способ купить еще карточек и поднять уровень пассивного дохода перед листингом, который состоится уже 26 сентября.
Как открыть комбо дня в Hamster Kombat
Перейдите в раздел Mine (картинка с киркой) или нажмите кнопку «Комбо» в главном меню. Затем разыщите сегодняшние карточки в одной из категорий (Legal, Markets, Specials, PR&Team, Web 3) и купите их, или повысьте их уровень.
Некоторые карты требуют выполнения определенных условий — например, количества друзей или повышенных до конкретного уровня других карт.