В Hamster Kombat вышло новое комбо на 29-30 августа

Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 29-30 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 29-30 августа.

Marketing — раздел PR and Team

HamsterStore launch — раздел Specials

Speaking to employees — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день в 15:00 обновляются три комбо-карты. Если за этот день собрать или прокачать их все, то можно получить сразу пять миллионов монет — неплохой способ купить еще карточек и поднять уровень пассивного дохода перед листингом, который состоится уже 26 сентября.

Как открыть комбо дня в Hamster Kombat

Перейдите в раздел Mine (картинка с киркой) или нажмите кнопку «Комбо» в главном меню. Затем разыщите сегодняшние карточки в одной из категорий (Legal, Markets, Specials, PR&Team, Web 3) и купите их, или повысьте их уровень.

Некоторые карты требуют выполнения определенных условий — например, количества друзей или повышенных до конкретного уровня других карт.