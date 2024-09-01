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Сегодня, 15:05

Появились первые осенние комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Названы комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 1-2 сентября.

Hiring employees — раздел Specials
DEX — раздел Web3
Gym hamster — раздел Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Наступила осень, а это значит, что листинг 26 сентября состоится уже в этом месяце. Осталось совсем немного времени, чтобы набрать ключей, наприглашать друзей и повысить уровень дохода. Как раз с последним могут помочь комбо-карты — получив 5 миллионов монет, можно накупить еще больше карточек.

Как собрать комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в раздел с игровыми карточками, нажав Mine (иконка с киркой) или «Комбо» на главном экране. Затем отыщите те из них, что нужным вам, в одном из разделов — Web3, Specials, Legal, PR&Team, Markets. Наконец, купите все три карты дня, или прокачайте те из них, что у вас уже есть. Готово!

Хомяк в&nbsp;лодочке. Секретный ежедневный шифр в Hamster Kombat на 1 сентября раскрыт

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