Отгадан новый секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 июня

В Hamster Kombat обновили секретный шифр на 23-24 июня, который подарит игрокам один миллион монет. Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день.

Секретный шифр в Hamster Kombat на 23-24 июня:

S . . .

W . — —

A . —

P . — — .

Где вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в самом приложении. Фон за хомяком окрасится в красный цвет — если это произошло, то вы сделали все правильно.

Как вводить шифр в Hamster Kombat

Вам нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. В игре Hamster Kombat «•» (точка) означает быстро нажатие на хомяка. А «—» (тире) — долгое нажатие (2-3 секунды) на хомяка.

Ранее, 23 июня, в Hamster Kombat стал известен набор из трех комбо-карточек.