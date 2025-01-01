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Half-Life 3 все-таки будет? Актер озвучки Джи-мена намекнул на «сюрприз» для фанатов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Актер озвучки Марк Шапиро поздравил фанатов Half-Life с Новым Годом и пожелал им «неожиданных сюрпризов». Почему это важно? Потому что именно он озвучивал Джи-мена (G-Man) — самого загадочного персонажа серии Half-Life.

Half-Life. В Half-Life 3 уже можно поиграть, но не всем

Более того, Шапиро пользуется соцсетями нечасто — предыдущий его пост в Х (бывший Twitter) появился целых четыре года назад, к релизу Half-Life: Alyx. Вполне возможно, что таким образом актер тизерит анонс новой игры по любимой игроками франшизе.

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