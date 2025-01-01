Half-Life 3 все-таки будет? Актер озвучки Джи-мена намекнул на «сюрприз» для фанатов

Актер озвучки Марк Шапиро поздравил фанатов Half-Life с Новым Годом и пожелал им «неожиданных сюрпризов». Почему это важно? Потому что именно он озвучивал Джи-мена (G-Man) — самого загадочного персонажа серии Half-Life.

Более того, Шапиро пользуется соцсетями нечасто — предыдущий его пост в Х (бывший Twitter) появился целых четыре года назад, к релизу Half-Life: Alyx. Вполне возможно, что таким образом актер тизерит анонс новой игры по любимой игроками франшизе.