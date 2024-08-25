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Сегодня, 21:15

Half-Life 3 уже в разработке? Инсайдер раскрыл первые детали игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Half-Life: Alyx.

Инсайдер Gabe Follower рассказал о разработке Half-Life 3. Да, именно так — по его словам, ее уже вовсю создают в недрах Valve. Третьей частью оказался проект с кодовым названием HLX. Игру начали разрабатывать еще несколько лет назад.

Half-Life: Alyx. Valve разрабатывает две новых игры — одной из них может стать новая Half-Life


Gabe Follower предполагает, что в Half-Life 3 будут использовать не только наработки Deadlock, но и обновления движка Source 2. В результате игра обогатится умными NPC, погодными циклами, сменой дня и ночи, продвинутой системой гравитации и многим другим. Что же, поживем — увидим.

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