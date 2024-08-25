Half-Life 3 уже в разработке? Инсайдер раскрыл первые детали игры

Инсайдер Gabe Follower рассказал о разработке Half-Life 3. Да, именно так — по его словам, ее уже вовсю создают в недрах Valve. Третьей частью оказался проект с кодовым названием HLX. Игру начали разрабатывать еще несколько лет назад.



Gabe Follower предполагает, что в Half-Life 3 будут использовать не только наработки Deadlock, но и обновления движка Source 2. В результате игра обогатится умными NPC, погодными циклами, сменой дня и ночи, продвинутой системой гравитации и многим другим. Что же, поживем — увидим.