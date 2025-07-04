Искусственный интеллект позволит снизить стоимость GTA 7 по сравнению с GTA 6

По мнению бывшего технического директора Rockstar Games Оббе Вермея, GTA 6, выход которой ожидается в мае 2026 года, станет самой затратной игрой в истории. Однако ее преемник — GTA 7 может оказаться дешевле благодаря внедрению искусственного интеллекта. В беседе с KIWI TALKZ Вермей пояснил, что ИИ упростит разработку контента, сократив необходимость в больших командах художников, которые сейчас создают карты и кат-сцены. GTA 6, по его словам, станет последним масштабным проектом «старой школы», тогда как GTA 7 будет использовать автоматизацию и машинное обучение, что снизит расходы.