4 июля 2025, 15:50

Искусственный интеллект позволит снизить стоимость GTA 7 по сравнению с GTA 6

Алексей Буланов
GTA 6.
Фото GAMINGbible

По мнению бывшего технического директора Rockstar Games Оббе Вермея, GTA 6, выход которой ожидается в мае 2026 года, станет самой затратной игрой в истории. Однако ее преемник — GTA 7 может оказаться дешевле благодаря внедрению искусственного интеллекта. В беседе с KIWI TALKZ Вермей пояснил, что ИИ упростит разработку контента, сократив необходимость в больших командах художников, которые сейчас создают карты и кат-сцены. GTA 6, по его словам, станет последним масштабным проектом «старой школы», тогда как GTA 7 будет использовать автоматизацию и машинное обучение, что снизит расходы.

