Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 17:40

GTA 6 заставит чувствовать себя неуютно — раскрыты новые детали игры

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Инсайдер, которому посчастливилось поиграть в билд GTA 6, поделился занятными деталями предстоящей игры. Он рассказал о том, как в следующей части будут реализованы физика, поведение NPC, погода и ситуация на дорогах.

Вот несколько ключевых моментов, которые он упомянул:

— полицейские начнут исследовать место преступления, делать фото и измерения, а пострадавших отвезут в больницу или морг;
— даже мусор будет иметь свою физику;
— после крупных аварий дорогами займется бригада ремонтников;
— дороги станут разрушаемыми — на них начнут появляться выбоины;
— разное транспортное средство будет ощущаться по-разному;
— одежда будет пачкаться, потеть, рваться и реагировать на порезы и пули;
— главных героев наделят уникальной анимацией;
— время от времени город будут накрывать реалистичные штормы и ураганы: дорожные знаки начнут раскачиваться, а жители — терять равновесие.

GTA 6. Ради GTA 6 придется раскошелиться — игра может стоить до 10 000 рублей

Одним из развлечений в серии GTA всегда была стрельба по NPC — теперь же игрок лишний раз подумает, прежде чем спустить курок. И дело не только в полиции.

NPC будут вести себя совсем как живые люди: испытывать шок, прижимать руки к ранам, спотыкаться, падать на колени, задыхаться и спрашивать о том, за что с ними так поступили. В то же время очевидцы событий смогут снимать вас на камеру телефона и вызывать полицию на место преступления.

Все это звучит многообещающе. Правда, слепо принимать на веру заявления инсайдера не стоит — пока что официальных комментариев от Rockstar Games не поступало.

Источник: TG-канал TechnoHub Media
Читайте также
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Токен Hamster Kombat обесценился — его удаляют с криптобирж

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости