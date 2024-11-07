GTA 6 выйдет в срок? Ответ — в финансовом отчете Take-Two

Выдыхаем: свежий финансовый отчет Take-Two показал, что релиз GTA 6 не планируют переносить. Новая часть легендарной игры должна выйти осенью 2025 года на PS5 и Xbox. Фанатам остается запастись терпением, пока разработчики готовят очередной прорыв в игровой индустрии — ну и просто долгожданное продолжение.

Помимо внушительной выручки Take-Two, которая составила 1,35 миллиарда долларов за прошедший квартал, новый отчет примечателен упоминанием о релизе Mafia: The Old Country — он состоится в промежутке между апрелем 2025-го и мартом 2026 года.