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GTA 6 выйдет в срок? Ответ — в финансовом отчете Take-Two

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

Выдыхаем: свежий финансовый отчет Take-Two показал, что релиз GTA 6 не планируют переносить. Новая часть легендарной игры должна выйти осенью 2025 года на PS5 и Xbox. Фанатам остается запастись терпением, пока разработчики готовят очередной прорыв в игровой индустрии — ну и просто долгожданное продолжение.

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Помимо внушительной выручки Take-Two, которая составила 1,35 миллиарда долларов за прошедший квартал, новый отчет примечателен упоминанием о релизе Mafia: The Old Country — он состоится в промежутке между апрелем 2025-го и мартом 2026 года.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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