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GTA 6 выйдет на Xbox One через облачный сервис Microsoft

Антон Роговский
GTA 6.
Фото Rockstar Games

В Xbox Wire уточнили, что облачная версия GTA 6 будет доступна как на Xbox One, так и на Xbox Series X|S. На Xbox One игра запускается не локально: изображение передается с серверов Microsoft, а команды пользователя отправляются через интернет. При этом в облачном варианте используются графические настройки Xbox Series S. Для доступа потребуется отдельно приобрести GTA 6; требования к учетной записи, устройству и доступности сервиса зависят от страны.

Microsoft назначила начало облачного запуска на 1.00 по восточному времени США 19 ноября. Корпорация также предупредила, что скорость соединения и другие технические условия могут влиять на качество игры. Наличие облачной версии не означает выпуска GTA 6 для аппаратной платформы Xbox One и не заменяет полноценные версии для Xbox Series X и Series S.

Rockstar подтвердила возможность облачной игры на консолях Microsoft в сообщении о предзагрузке. Компания добавила, что GTA 6 поддержит Remote Play на PlayStation и Xbox. Этот режим отличается от Xbox Cloud Gaming: он передает игру с собственной совместимой консоли, а не запускает ее на удаленном сервере. В ближайшие месяцы Microsoft собирается расширять библиотеку облачного сервиса другими играми Rockstar, включая GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

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