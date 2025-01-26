GTA 6 от фанатов может выйти раньше, чем от Rockstar

Похоже, не все фанаты GTA 6 готовы довольствоваться конспирологией о дате выхода нового трейлера. Некоторые из них взяли дело в свои руки — они воссоздают карту новой части на движке GTA 5.

Правда, материалов для этого не так много — только трейлер, да случившиеся годы назад утечки из раннего билда. Однако по незавершенной карте уже можно полетать на вертолете.

Автор проекта, блогер Dark Space, обещает выложить полное видео уже скоро — возможно, вмести с ним выйдет и ссылка для скачивания.