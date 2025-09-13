В GTA 6 будет представлена новая система преступлений. Игра унаследует опыт Red Dead Redemption 2

По данным авторитетного датамайнера и инсайдера Tez2, система совершения преступлений и правосудия в Grand Theft Auto 6 будет основана на наработках из Red Dead Redemption 2, а не на коде из предыдущих частей GTA. Эта информация появилась в ходе обсуждения утекшего в 2022 году кода движка RAGE, где пользователи обнаружили строки, отвечающие за мелкие правонарушения (вроде превышения скорости), которые не были использованы в GTA V. Несмотря на то что этот код присутствовал в серии ещё со времён GTA III, Tez2 опроверг идею его прямого переноса в шестую часть. По словам инсайдера, Rockstar Games полностью изменила формат системы в RDR 2, и именно эта, усовершенствованная версия, ляжет в основу механик GTA VI.