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8 февраля 2025, 19:15

GTA 6 может выйти на Nintendo Switch 2

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar Games

Take-Two Interactive планирует развивать сотрудничество с Nintendo — этой новостью глава издательства Штраус Зельник поделился с инвесторами.

Теперь в Take-Two понимают, что Switch представляет собой нечто большее, чем консоль для детей. «Было время, когда платформы Nintendo были ориентированы на молодую аудиторию, и это отражалось на нашем графике релизов. Теперь, Switch и, возможно, Switch 2 открыты для более широкой аудитории», — рассказал Зельник.

Нейросетевой арт.GTA 6 выйдет осенью, но не на ПК

Хотя гендиректор Take-Two не упомянул о GTA 6, его заявление подкинуло пищу для спекуляций в интернете. В поиске аргументов некоторые пользователи ссылаются на бразильское издание Universo Nintendo — якобы оно сообщало, что новую часть портируют на Switch 2.

Пока что GTA 6 выходит этой осенью на Xbox Series и PS5, а позже на ПК — суждено ли нам увидеть в этом списке консоль от Nintendo, покажет время.

Источник: nintendolife
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