GTA 6 может стать самой продаваемой игрой десятилетия

GTA 6 может очутиться под грузом завышенных ожиданий. Разумеется, игра будет успешной, но от нее ждут не обычного успеха. Издание Bloomberg полагает, что GTA 6 должна стать не просто игрой года, а игрой целого десятилетия. В конце концов, предыдущая часть, GTA 5, уступает по продажам только Minecraft.

При этом она обгоняет всю серию Final Fantasy, считающуюся вполне себе успешной. Страх перед конкуренцией с GTA 6 настолько велик, что издатели других игр не хотят выбирать даты релиза осенью следующего года — кто знает, вдруг переноса все-таки не будет? Сумеет ли GTA 6 оправдать хайп — узнаем уже скоро.