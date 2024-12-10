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Сегодня, 14:10

GTA 6 может стать самой продаваемой игрой десятилетия

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 6 может очутиться под грузом завышенных ожиданий. Разумеется, игра будет успешной, но от нее ждут не обычного успеха. Издание Bloomberg полагает, что GTA 6 должна стать не просто игрой года, а игрой целого десятилетия. В конце концов, предыдущая часть, GTA 5, уступает по продажам только Minecraft.

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При этом она обгоняет всю серию Final Fantasy, считающуюся вполне себе успешной. Страх перед конкуренцией с GTA 6 настолько велик, что издатели других игр не хотят выбирать даты релиза осенью следующего года — кто знает, вдруг переноса все-таки не будет? Сумеет ли GTA 6 оправдать хайп — узнаем уже скоро.

Источник: bloomberg.com
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