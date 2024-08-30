GTA 6 может навсегда изменить цены на видеоигры

Ожидается, что GTA 6 изменит тенденцию ценообразования на игры — после нее премиальные проекты буду стоить дороже. Издатели ждут, когда релиз игры развяжет им руки — можно будет последовать примеру Rockstar и повысить цены. Пока что компании опасаются резко негативной реакции от пользователей.

Директор издательского отдела студии Larian Майкл Доуз считает, что современные игры должны стоить дороже, поскольку существующие ценовые тенденции не учитывают затраты на их производство.

Сейчас цена на ААА игры стартует от 70 долларов — по некоторым слухам, новая GTA может поднять эту планку чуть ли не вдвое.