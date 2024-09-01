Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали важного сюжетного персонажа

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля представили обновленного персонажа из оригинальной игры. Им стал научный сотрудник Герман — физик-ядерщик, организовавший экспедицию к центру Зоны.

Так профессор выглядел в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

В «Зове Припяти» он продавал анабиотики, аптечки и детектор «Велес» — последний помогал найти различные артефакты в игре. Герман «узнал о Зоне куда больше, чем сотни коллег-теоретиков, изучавших ее из уютных кабинетов Большой Земли» — гласит описание от разработчиков.