Графику оригинальной Gothic сравнили с ремейком на 5 скриншотах

Энтузиасты сопоставили кадры из первой Gothic с похожими кадрами из предстоящего ремейка. Комментаторы под постом практически единодушны во мнении, что новая игра ожидаемо выглядит реалистичнее и круче оригинала — ведь с тех пор технологии шагнули далеко вперед.

Речь идет о серии ролевых игр в жанре фэнтези, состоящей из 4 частей, которые были выпущены с 2001 по 2011 год. Дата выхода Gothic 1 Remake точно неизвестна — предполагается, что поиграть в него можно будет до конца 2024 года.