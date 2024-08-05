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Сегодня, 13:15

Графику оригинальной Gothic сравнили с ремейком на 5 скриншотах

Евгения Воскресенская
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Энтузиасты сопоставили кадры из первой Gothic с похожими кадрами из предстоящего ремейка. Комментаторы под постом практически единодушны во мнении, что новая игра ожидаемо выглядит реалистичнее и круче оригинала — ведь с тех пор технологии шагнули далеко вперед.

Речь идет о серии ролевых игр в жанре фэнтези, состоящей из 4 частей, которые были выпущены с 2001 по 2011 год. Дата выхода Gothic 1 Remake точно неизвестна — предполагается, что поиграть в него можно будет до конца 2024 года.

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