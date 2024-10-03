Госдума: Minecraft и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что частные детские лагеря имеют «сомнительные» идеологические акценты.

Депутат проиллюстрировал свою мысль примером тематических смен, которые зачастую обустраивают под «Гарри Поттера» или Minecraft — что, по мнению Морозова, плохо соответствует национальным интересам. Он считает, что стране нужна единая система воспитания в детских лагерях отдыха и санаториях.