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Госдума: Minecraft и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото из соцсетей Олега Морозова.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что частные детские лагеря имеют «сомнительные» идеологические акценты.

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Депутат проиллюстрировал свою мысль примером тематических смен, которые зачастую обустраивают под «Гарри Поттера» или Minecraft — что, по мнению Морозова, плохо соответствует национальным интересам. Он считает, что стране нужна единая система воспитания в детских лагерях отдыха и санаториях.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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