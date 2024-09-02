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Сегодня, 15:00

Гордон Фримен вернется в новой Half-Life

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Инсайдеры продолжают делиться информацией о HLX — неанонсированном проекте во вселенной Half-Life, который все больше и больше напоминает Half-Life 3. Правда, как раз насчет названия уверенности пока нет — судя по новой порции слухов, тройки может и не быть в заголовке новой игры.

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Зато она продолжит историю Гордона Фримена, который снова станет главным героем — действие HLX развернется после Half-Life: Alyx. Не будет в проекте и открытого мира — только привычный для серии набор локаций.

Источник: TG-канал VG/Двач
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