Гордон Фримен вернется в новой Half-Life

Инсайдеры продолжают делиться информацией о HLX — неанонсированном проекте во вселенной Half-Life, который все больше и больше напоминает Half-Life 3. Правда, как раз насчет названия уверенности пока нет — судя по новой порции слухов, тройки может и не быть в заголовке новой игры.

Зато она продолжит историю Гордона Фримена, который снова станет главным героем — действие HLX развернется после Half-Life: Alyx. Не будет в проекте и открытого мира — только привычный для серии набор локаций.