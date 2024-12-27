Epic Games Store сделал бесплатной новую игру — забрать к себе на аккаунт можно HOT WHEELS UNLEASHED

Раскрыта очередная игра новогодней раздачи Epic Games Store. На этот раз нам дарят HOT WHEELS UNLEASHED — аркадные гонки, разработанные по известной франшизе игрушек и отличающиеся возможностью как следует кастомизировать машины.

К сожалению, игра недоступна в России — тем, кто все-таки захочет ее забрать, придется обходить региональные ограничения. Как и всегда, раздача будет продолжаться сутки, до 19:00 следующего дня.