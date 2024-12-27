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Сегодня, 19:00

Epic Games Store сделал бесплатной новую игру — забрать к себе на аккаунт можно HOT WHEELS UNLEASHED

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта очередная игра новогодней раздачи Epic Games Store. На этот раз нам дарят HOT WHEELS UNLEASHED — аркадные гонки, разработанные по известной франшизе игрушек и отличающиеся возможностью как следует кастомизировать машины.

Ghostrunner 2. Ghostrunner 2 попал в праздничную раздачу игр от Epic Games Store

К сожалению, игра недоступна в России — тем, кто все-таки захочет ее забрать, придется обходить региональные ограничения. Как и всегда, раздача будет продолжаться сутки, до 19:00 следующего дня.

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