Гончарный файтинг Kiln создателей Psychonauts и Grim Fandango получил релизный трейлер
Xbox Game Studios и Double Fine Productions (Psychonauts, Grim Fandango, Keeper и т.д.) представили релизный трейлер фантастической Kiln.
Kiln — сетевой многопользовательский файтинг с глиняными горшками под управлением духов. Игроки создают и используют горшки для боя, собирая воду и туша пламя в печи соперников на аренах.
Игра выходит 23 апреля на PC, PS5 и Xbox Series (включая Game Pass) с текстовым переводом на русский язык.
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