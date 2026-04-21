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21 апреля, 11:00

Гончарный файтинг Kiln создателей Psychonauts и Grim Fandango получил релизный трейлер

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Трейлер Kiln.
Фото YouTube

Xbox Game Studios и Double Fine Productions (Psychonauts, Grim Fandango, Keeper и т.д.) представили релизный трейлер фантастической Kiln.

Kiln — сетевой многопользовательский файтинг с глиняными горшками под управлением духов. Игроки создают и используют горшки для боя, собирая воду и туша пламя в печи соперников на аренах.

Игра выходит 23 апреля на PC, PS5 и Xbox Series (включая Game Pass) с текстовым переводом на русский язык.

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